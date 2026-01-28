Головна Одеса Новини
В Одесі пошкоджено Свято-Успенський монастир унаслідок атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти влучили в молочний цех та господарський двір монастиря
скриншот з відео Одеської єпархії УПЦ МП

Від удару російським безпілотником ніхто не постраждав

Російські війська атакували Свято-Успенський чоловічий монастир. Унаслідок атаки понівечено будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську єпархію УПЦ МП.

Зазначається, що російські війська влучили в молочний цех та господарський двір монастиря. Послушники та монахи встигли сховатися в укритті. Загиблих немає.

«Усе зруйноване ми відбудуємо й відновимо. І ми віримо: попри всі втрати й випробування, все у нас буде добре. Нехай Господь дасть сили українському народові вистояти й пережити ці роки страшної, кровопролитної та несправедливої війни», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Повідомлялося, що у Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомлялося, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Теги: Московська церква в Україні Одеса обстріл

