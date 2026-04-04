WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут

Незважаючи на на глухий кут у перемовинах, Туреччина та Єгипет продовжують пошук дипломатичного виходу

Дипломатичні зусилля Пакистану та інших регіональних гравців щодо припинення бойових дій між Вашингтоном і Тегераном наразі не принесли результатів. За інформацією The Wall Street Journal, іранська сторона офіційно відмовилася від зустрічі з американськими представниками в Ісламабаді, назвавши умови США неприйнятними, передає «Главком».

Попри це, Туреччина та Єгипет продовжують пошук дипломатичного виходу, розглядаючи Стамбул або Доху як альтернативні майданчики для можливих переговорів.

Раніше президент Дональд Трамп стверджував, що Іран нібито сам звернувся з проханням про перемир'я, проте в Тегерані цю інформацію спростували. Джерела видання зазначають, що Трамп висловив готовність обговорювати припинення вогню лише за умови негайного розблокування Іраном Ормузької протоки.

На старті останнього раунду консультацій іранська влада висунула суворі вимоги для завершення війни:

виплата Сполученими Штатами репарацій за завдані збитки;

повне виведення американських військ із військових баз на Близькому Сході;

надання офіційних гарантій ненападу в майбутньому.

Наразі посередники працюють над новими пропозиціями, які могли б дозволити сторонам вийти з дипломатичного глухого кута.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі.

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів.

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.