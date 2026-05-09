Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі

Максим Бурич
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати
фото: ДСНС Сумщини

Інформація про постраждалих не надходила

У ніч на 9 травня російські окупаційні війська завдали чергового удару по прикордонню Сумської області. Під вогнем опинилася Березівська громада, де внаслідок влучання виникло потужне займання на території приватного домоволодіння. Рятувальна операція проходила в умовах підвищеного ризику для життя особового складу ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Одразу після отримання сигналу про займання на місце події прибули підрозділи ДСНС. Проте ліквідація вогню суттєво ускладнювалася тактикою ворога: через загрозу повторних ударів фахівці були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в укриття. Попри постійну небезпеку, всі осередки горіння на території домоволодіння вдалося повністю ліквідувати.

Нічний удар по Сумщині: у Березівській громаді спалахнула масштабна пожежа в приватному секторі фото 1
фото: ДСНС Сумщини

За попередніми даними, вогонь охопив значну площу приватного сектору, завдавши серйозних матеріальних збитків власнику майна. На щастя, інформація про загиблих чи травмованих серед цивільного населення наразі не надходила.

Нагадаємо, ситуація в Запорізькій області залишається напруженою. Протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили 738 ударів, зосередивши вогонь на 31 населеному пункті регіону. Внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранення отримали двоє людей. 

