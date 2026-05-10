Атака на Сумщину: дрон влучив у приватне авто, є постраждалий

Максим Бурич
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль постраждав 47-річний чоловік

Ворог продовжує системно тероризувати прикордонні громади Сумської області, використовуючи безпілотники для атак на цивільний транспорт. Протягом останньої доби зафіксовано влучання дрона-камікадзе у приватний автомобіль, що призвело до поранення мирного мешканця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Внаслідок прицільного влучання ворожого дрона в легковий автомобіль у Зноб-Новгородській громаді постраждав 47-річний чоловік. Потерпілий отримав поранення різного ступеня важкості та наразі перебуває під наглядом медиків. Такі атаки на цивільні авто стали регулярною тактикою окупантів на Сумщині та Чернігівщині, що свідчить про свідоме полювання на мирне населення.

Минула доба на Сумщині була вкрай напруженою. Загалом зафіксовано понад 50 обстрілів, під удари потрапили 18 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах. Найбільшої інтенсивності вогню зазнали Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади. Ворог використовував міномети, артилерію та авіацію, намагаючись знищити інфраструктуру та залякати мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують масовані обстріли цивільної інфраструктури Херсонщини та Донеччини попри оголошене перемир’я. Протягом останньої доби підрозділи ДСНС працювали в екстремальних умовах, ліквідовуючи наслідки ударів безпілотників та артилерії, що спричинили займання житлових будинків та об'єктів енергетичної інфраструктури. 

Як відомо, ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільному населенню України. Протягом останньої доби російські війська здійснили масовані атаки безпілотниками на два райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів постраждала дитина та зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура.

