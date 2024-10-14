Втрати ворога станом на 14 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 670190 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8975 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17895 (+19) од,
- артилерійських систем – 19421 (+11) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 3437 (+2) од.
Активність флоту окупантів станом на 14 жовтня:
- Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них жодне не рухалося з протоки Босфор.
Нині триває 964-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки.
До слова, аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що не так давно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій.
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