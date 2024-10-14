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Втрати ворога станом на 14 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 14 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за добу знищили чотири танки противника
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1260 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 14 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 14 жовтня втратила:

  • особового складу ‒ близько 670190 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8975 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17895 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19421 (+11) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3437 (+2) од.
Втрати ворога у війні станом на 14 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 14 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 14 жовтня:

  • Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них жодне не рухалося з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 14 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 14 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 964-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, українські військові відновили контроль над раніше втраченими позиціями поблизу Селидового в Покровському напрямку. Тим часом російські окупанти змогли просунутися поблизу Торецька та в районі Великої Новосілки.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що не так давно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

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