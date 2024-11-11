Росія вдарила по Запоріжжю: є жертва, серед постраждалих – діти

Серед поранених троє дітей - 4, 15 та 17 років

Окупанти в ніч проти 11 листопада завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. Одна людина загинула, девʼятеро поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото наслідків атаки опублікувала ДСНС.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.

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фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджено гуртожиток і будівлю автосалону.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, росіяни за добу 452 рази атакували Запорізьку область. Поранено 58-річну жінку.

Кількість загиблих унаслідок російських ударів по Запоріжжю 7 листопада зросла до 10 осіб.