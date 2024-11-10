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У «Резерв+» онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тис. українців

Ірина Бура
glavcom.ua
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У «Резерв+» онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тис. українців
фото з відкритих джерел

Зараз є певне навантаження на реєстр «Оберіг»

У «Резерв+» онлайн-відстрочку оформили вже близько 40 тис. українців. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

«І це лише за перші два дні роботи послуги. У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 тис. людей. Зараз є певне навантаження на реєстр «Оберіг», – зазначила вона.

До слова, в застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore і PlayMarket. Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідностія, а також студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або після магістра навчаються на аспірантурі.

Нагадаємо, Міністерство оборони розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Першими інструкції отримали студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

Також у застосунку «Резерв+» з'являться електронні відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

Користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. 

Окрім того, Міноборони запроваджує новий формат повісток, що тепер міститимуть QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність.

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Теги: Міноборони студенти мобілізація послуги реєстр

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