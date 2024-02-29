Бій за Красногорівку: Третя штурмова показала відео

Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок

Українські військові відбили штурм окупантів міста Красногорівка у Донецькій області, куди раніше росіяни частково увійшли. Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

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Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора. Як розповіли у Третій штурмовій, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.

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Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.

«Понад 100 знищених окупантів і відбите у ворога місто – виконано бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади», – сказано у повідомленні.

Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.

Триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 163 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.