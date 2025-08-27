Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: деталі

Ворог атакував збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині: деталі
Росіяни зруйнували будівлю та пошкодили обладнення підприємства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Робота фабрики паралізована, оскільки її збагачувальні потужності непридатні

Російська Федерація вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки будівлю зруйновано, а обладнання – серйозно пошкоджено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК

Зазначається, що працівники, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.

«Це не перша масштабна атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи», – йдеться в заяві.

Як відомо, Україна готується до четвертого опалювального сезону в умовах війни. Наразі підготовка йде за планом.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 серпня Російська Федерація здійснила чергову масовану терористичну атаку по цивільній інфраструктурі України. Окупанти дронами атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів. На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

До слова, триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Теги: ДТЕК енергетика Донеччина обстріл

