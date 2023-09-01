Росія вночі атакувала Україну двома ракетами «Калібр», є влучання – Повітряні сили

Сили ППО знищила одну з ракет

У ніч на 1 вересня російські загарбники атакували Україну двома ракетами «Калібр», протиповітряна оборона знищила одну з них. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

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«Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія). Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під ранок 1 вересня Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу через ворожі «Калібри» з акваторії Чорного моря для завдання ударів по території України. О 04:33 повітряну тривогу оголосили у столиці, а вже о 05:30 повідомили про відбій.