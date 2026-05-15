Росія воює в умовах нестачі людських ресурсів на фронті – Генштаб

Андрій Гнатов: «Не думаю, що Росія зможе вести війну ще кілька років»

Російська Федерація веде бойові дії в Україні в умовах значного дефіциту особового складу на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова в інтерв’ю Report.az.

«Втрати противника впритул наблизилися до кількості контрактників, яких залучають для їх поповнення, а часом і перевищують. Фактично Росія вже веде бойові дії в умовах відчутної нестачі людських ресурсів. І ця ситуація, за нашими прогнозами, лише посилюватиметься», – каже він.

Начальник Генштабу ЗСУ наголосив, що на фронті нині істотних змін немає. «Росія, попри втрати, щодня намагається продовжувати наступальні операції. Основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на Покровському та Олександрівському напрямках. Можу точно відзначити, що попри всі зусилля, збройні сили Росії не мають ні стратегічної, ні оперативної ініціативи», – заявив він.

За словами Гнатова, захисники зроблять все необхідне для стабілізації ситуації, зупинки супротивника та створення умов, за яких він буде змушений сісти за стіл переговорів. Він наголосив, що скільки триватиме війна, залежить від того, наскільки російське керівництво готове її продовжувати.

«Україна готова до завершення війни та прагне її закінчити, забезпечити мир на своїй території, де ведуться військові дії, та не вирішувати ці питання військовим шляхом. Ми ніколи не мали наміру вести війну. Те, як довго це може тривати, залежить від їхніх дій. Думки різні. Робити прогнози щодо цієї війни досить складно», – підсумував він.

Нагадаємо, Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні.

До слова, Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.