Росія все частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями – ISW

Влада РФ все частіше намагається пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями

В ISW зауважили, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами спричинили спалахи насильства в російській армії

Російські посадовці дедалі частіше намагаються риторично пов’язати війну Росії в Україні з релігійними концепціями. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, йдеться як про християн, так і про мусульман. Це робиться для того, аби задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

У звіті інститут зазначається, що помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов посилив заяви лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що «метою війни в Україні має бути «повна десатанізація».

Павлов стверджував, що українське суспільство визначається «фанатиками», які «прагнуть відмовитися від цінностей Російської православної церкви, ісламу та юдаїзму».

Кадиров також заявив, що війна проти України «тепер є джихадом проти українського «сатанізму».

«Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути увагу інакодумства серед груп релігійних меншин у збройних силах Росії», – зазначають аналітики.

В ISW зауважили, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах.

«Покликання до війни на релігійному, але не відкрито християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності та створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для боротьби в Україні», – йдеться у звіті.

Ключові висновки аналітиків: