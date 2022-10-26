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Росія все частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія все частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями – ISW
Влада РФ все частіше намагається пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями
фото ілюстративне

В ISW зауважили, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами спричинили спалахи насильства в російській армії

Російські посадовці дедалі частіше намагаються риторично пов’язати війну Росії в Україні з релігійними концепціями. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, йдеться як про християн, так і про мусульман. Це робиться для того, аби задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

У звіті інститут зазначається, що помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов посилив заяви лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що «метою війни в Україні має бути «повна десатанізація».

Павлов стверджував, що українське суспільство визначається «фанатиками», які «прагнуть відмовитися від цінностей Російської православної церкви, ісламу та юдаїзму».

Кадиров також заявив, що війна проти України «тепер є джихадом проти українського «сатанізму».

«Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути увагу інакодумства серед груп релігійних меншин у збройних силах Росії», – зазначають аналітики.

В ISW зауважили, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах. 

«Покликання до війни на релігійному, але не відкрито християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності та створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для боротьби в Україні», – йдеться у звіті.

Росія все частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями – ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські силовики продовжують висловлювати невдоволення військовими діями Росії в Україні, що, ймовірно, вказує на те, що президент Володимир Путін буде намагатися заспокоїти військове представництво.
  • Прямі конфронтації між Путіним і силовиками щодо війни в Україні ілюструють важливість угруповань силовиків у російських структурах.
  • Російські посадовці, ймовірно, риторично пов'язують війну в Україні з релігійними концепціями, нібито доступними як для християн, так і для мусульман, щоб задовольнити релігійні та етнічні меншини.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують стверджувати, що евакуація в Херсонській області є частиною більш широкої програми переселення.
  • Російські джерела стверджують, що 25 жовтня українські сили провели наземні атаки на захід від Сватового та на Кремінну.
  • Війська РФ продовжували облаштовувати запасні та оборонні позиції на східному березі Дніпра.
  • У Донецькій області російсько-терористичні війська провели невдалі наземні атаки.
  • Російські військові продовжують мобілізацію особового складу з порушенням правил призову, в той час, коли ця мобілізація створює напругу на російському ринку праці.
  • Українські партизани здійснили напад на голову окупаційної адміністрації в окупованій Росією Запорізькій області.
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