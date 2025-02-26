Агросектор України за три роки війни зазнав великих збитків: названо суму

Міністр Віталій Коваль наголосив, що відновлення аграрної сфери має розпочатися вже зараз

Загальні втрати агросектору, включаючи непрямі збитки, оцінюються приблизно у $80 млрд

За три роки повномасштабної війни Росія завдала серйозних збитків українському агросектору, які перевищують $11 млрд. про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

«Основні напрямки відновлення – це житло, енергетика та критична інфраструктура. Водночас окрему увагу приділяють аграрному сектору. Згідно з розрахунками Світового банку, прямі втрати галузі сягають $11,2 млрд, з яких $700 млн – витрати, пов’язані з відновленням зрошувальних систем і водних ресурсів», – зазначив Коваль.

За його словами, загальні втрати агросектору, включаючи непрямі збитки, оцінюються приблизно у $80 млрд. До них входять руйнування логістики, необхідність рекультивації земель, розмінування, їхня втрата, а також подорожчання добрив і палива.

Міністр наголосив, що відновлення аграрної сфери має розпочатися вже зараз. Для цього Мінагрополітики спільно з міжнародними партнерами реалізовує програми підтримки фермерів, зокрема в прифронтових регіонах.

Також він нагадав, що за оцінками експертів, загальна сума, необхідна для відновлення України, становить $524 млрд.

Раніше ми писали, що британські фермери, які виступають проти запровадження нового податку на успадковані сільськогосподарські землі, приїхали на акцію протесту у центрі Лондона на танках. Про це повідомляє газета Independent.

«Фермери припаркували свої трактори вздовж Уайтхолла, причому машини тягнуться аж до Трафальгарської площі. На акції протесту також було помічено чотири танки», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, виручка агросектору в 2024 році скалала майже $24,7 млрд – це другий показник за всю історію України. Про це на Українській зерновій конференції розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.