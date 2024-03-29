Атака на Буковину: з'явилися фото наслідків
Унаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди
Сьогодні зранку, 29 березня, російські загарбники атакували об’єкти критичної інфраструктури Чернівецької області. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Так, близько 5:30 окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернівецької області.
«Внаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків. На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці», – йдеться в повідомленні.
На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.
За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у ніч на 29 березня сили ППО збили над територією Чернівецької області російські ракети
Також відомо, що у ніч на 29 березня російські загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Сили протиповітряної оборони нейтралізували повітряні цілі.
У ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони. противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару «по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА: усього – 99 засобів повітряного нападу».
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