Атака на Буковину: з'явилися фото наслідків

На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди

Сьогодні зранку, 29 березня, російські загарбники атакували об’єкти критичної інфраструктури Чернівецької області. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Так, близько 5:30 окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури Чернівецької області.

«Внаслідок атаки зазнали пошкоджень нежитлові приміщення та споруди, які опинились в епіцентрі падіння уламків. На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у ніч на 29 березня сили ППО збили над територією Чернівецької області російські ракети

Також відомо, що у ніч на 29 березня російські загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Сили протиповітряної оборони нейтралізували повітряні цілі.

У ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони. противник завдав потужного ракетного-авіаційного удару «по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА: усього – 99 засобів повітряного нападу».