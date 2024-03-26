Компанія Ахметова назвала найгостріші проблеми для українського експорту

Логістика, валютна лібералізація, прозорі правила бронювання: бізнес назвав 3 головні проблеми, які заважають збільшити український експорт

Розширення логістичних можливостей, валютна лібералізація та прозорі правила бронювання співробітників – важливі умови для розвитку експортоорієнтованих компаній в Україні під час війни. Про це розповів генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков на Саміті експортерів від Forbes.

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Гендиректор «Метінвесту» подякував усім причетним до відкриття українського морського коридору. Водночас, за його словами, необхідно працювати над розширенням цього коридору для нарощення показників експорту.

«Коли відкрили цей тимчасовий коридор, перші кораблі після агропродукції були саме з продукцією «Метінвесту». Я вдячний Силам оборони, розвідці, нашим партнерам, які зробили це можливим. Але це лише початок. Потрібно працювати над логістикою, над розширенням вузьких місць: це і «Укрзалізниця», й пошкоджені мости, й робота портів. Потужності портів не вистачає, і там можна багато чого зробити», – наголосив Юрій Риженков.

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Він зауважив, що «Метінвест» вже планує наступні інвестиції, які стануть підґрунтям для повоєнної відбудови країни. Але українському бізнесу потрібна валютна лібералізація – щоб покращити інвестиційний клімат і продовжити інвестувати в Україну.

«Якщо ми не будемо впроваджувати якісь способи повертати інвестиції, то ми не зможемо їх залучати до України», – наголосив він.

Крім того, нарощувати виробництво не дають змоги Групі, яка є одним із найбільших донорів Сил оборони України, чинні правила мобілізації працівників, зауважив Риженков.

«Ми прозора компанія. Усі наші співробітники зареєстровані у військкоматах і пройшли військово-лікарські комісії. Ми найбільший донор, але ми не маємо змоги нарощувати обсяги виробництва, яке могло б підтримувати економіку. Тому від держави нам потрібні більш прозорі правила бронювання, які б стимулювали зростання бізнесу, а не тільки відтік кадрів до Сил оборони», – пояснив Юрій Риженков.

У свою чергу голова офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз зауважив: проблема №1 для компанії – брак персоналу. Він також запропонував варіант, що допоможе розв’язати питання з бронюванням працівників: «Ми б хотіли, щоб директорам підприємств, які визнано критичними, надали право, скажімо, 10% персоналу бронювати самостійно. А не проходити ці десять кіл пекла через Міністерство економіки, Генштаб і ще 25 органів, які все це погоджують. І тоді кожен директор підприємства міг би додатково визначати, який персонал є критичним».