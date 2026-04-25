Унаслідок повторної атаки по Дніпру загинула людина

Максим Бурич
Ворог працює за «сирійським сценарієм»
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог знову атакував той самий житловий квартал, є загиблий

Російські війська здійснили повторну атаку на Дніпро, цинічно поціливши у той самий житловий район, який став мішенню під час нічного обстрілу. Рятувальні роботи, що тривали на місці нічного влучання, були перервані новими вибухами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який постраждав від нічного масованого обстрілу. Внаслідок прильоту понівечено ще один багатоповерховий будинок.

Така тактика «подвійного удару» свідчить про намір ворога завдати максимальних втрат не лише цивільним, а й рятувальникам і медикам, які працювали на місці попередньої трагедії.

На жаль, повторна атака призвела до нових втрат. За офіційними даними одна людина загинула під час цього чергового обстрілу.

Інформація щодо нових поранених уточнюється, оскільки на місці влучання триває розбір конструкцій та гасіння пожеж.

Міський голова Дніпра Борис Філатов також заявив, що ворог працює за «сирійським сценарієм».

«Цілеспрямовано гатять по цивільним обʼєктам, а потім, коли на місці починають працювати надзвичайники, комунальники, поліція та лікарі, повторюють удар.

Щойно саме так сталося на вулиці Робочій», – заявив Філатов.

За його словами, внаслідок повторної атаки ледве не вбили заступника міського голови Юрія Яндульського.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомляв, що загалом по Україні через нічну атаку загинуло четверо людей, а у Дніпрі з-під руїн будинку вранці дістали тіла двох загиблих. Нова жертва збільшує цей скорботний список.

Унаслідок повторної атаки по Дніпру загинула людина
