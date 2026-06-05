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Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти
Наслідки удару по приватному будинку у Конотопі – пожежа на вулиці Загребелля
фото: Telegram/Артем Семеніхін

Семеніхін: найменшій постраждалій дитині три роки, у 13-річного хлопчика – акубаротравма і гострий стрес

Російські окупаційні війська вдарили дроном по Конотопу на Сумщині: місто залишилося без водопостачання та частково без електрики, у приватному будинку спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Артема Семеніхіна.

Унаслідок ворожого удару постраждали п'ятеро людей – четверо з них діти та їхня мати. Серед постраждалих діти 2012, 2017 та 2023 років народження.

«Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого прильоту», – повідомив Семеніхін.

Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти фото 1
фото: Telegram/Артем Семеніхін

У 13-річної дитини лікарі зафіксували акубаротравму та гостру реакцію на стрес. Удар припав по вулиці Загребелля – там загорівся приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу. Через атаку Конотоп залишився без централізованого водопостачання, також порушено електропостачання в частині міста. Комунальні служби розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Ворог атакував Конотоп: п'ятеро постраждалих, троє з них – діти фото 2
фото: Telegram/Артем Семеніхін

Конотоп під прицілом: місто атакують знову і знову

Конотоп – одне з найбільш обстрілюваних міст Сумщини. Лише за останні місяці ворог завдав по ньому кілька руйнівних ударів. У ніч на 20 травня «шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок – зруйнувалося три поверхи. Тоді загинула 94-річна мешканка, ще 11 людей отримали поранення. Того самого ночі ворожий дрон знищив міський краєзнавчий музей імені Лазаревського.

28 квітня безпілотники атакували місто: тоді постраждали кілька людей, пошкоджено приватні будинки, лікарню та адміністративні будівлі. 10 квітня ворог вдарив по центру Конотопа – спалахнули пожежі у житловій п'ятиповерхівці та адміністративній будівлі. 1 червня «шахед» цілеспрямовано вдарив по міській лікарні – на щастя, того разу постраждалих не було.

Сумська область загалом щодоби зазнає десятків ворожих ударів. За даними регіональної влади, лише 1 червня росіяни понад 90 разів обстріляли 41 населений пункт області, поранивши десятьох людей.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня внаслідок масованої атаки безпілотниками ворог влучив у п'ятиповерховий будинок у Конотопі – загинула 94-річна довгожителька, ще 11 людей отримали поранення.

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Теги: пожежа росіяни ворог Артем Семеніхін водопостачання рятувальники Конотоп Сумщина

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