Дрони вдарили по нафтобазі в окупованому Луганську і кількох об'єктах ТОТ

Цей об'єкт вже неодноразово був ціллю для ударів

Вогонь охопив об'єкт, який постачає пальне 41-й та 20-й арміям РФ і складам ПММ на Донеччині

Ударні безпілотники вночі атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Углегорську та районі Маріуполя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+, Supernova+ та повідомлення місцевих мешканців у соціальних мережах.

Луганськ: нафтобаза у вогні

Удар по нафтобазі – у південних кварталах Луганська на вул. Руднєва, 60 – став наймасштабнішою подією ночі. На відеозаписах, поширених у мережі, видно момент влучання ударного БПЛА та потужне загоряння, яке освітило кілька районів міста.

За даними OSINT-каналів, нафтобаза постачає пальне 41-й та 20-й загальновійськовим арміям Збройних сил Росії. Крім того, об'єкт задіяний у забезпеченні складів паливно-мастильних матеріалів на окупованих територіях Донецької області.

Окупаційні Telegram-канали підтвердили подію, традиційно назвавши її «загорянням із задимленням» і закликавши мешканців «дотримуватися заходів безпеки». Офіційних коментарів з боку українських структур на момент публікації не надходило.

Донецьк, Вуглегірськ, район Маріуполя: що відомо

Гучно було і в окупованому Донецьку – місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляли про вибухи в кількох районах міста. Деталі уточнюються.

В окупованому Вуглегірську (Донецька область) після численних прильотів загорілася підстанція.

У районі Маріуполя фіксували щонайменше два влучання в Сопіно – попередньо в районі бази «Азовмашу», де давно зосереджені підрозділи Росії. Також повідомляють про пожежу після влучання на Белосарайській косі та активну роботу ППО в районі Урзуфу. Подробиці очікуються зранку.

Окремо місцеві мешканці повідомляють про пожежу на кораблі в районі Маріуполя після влучання – ця інформація офіційного підтвердження поки не отримала.

Чому нафтобаза в Луганську є стратегічною ціллю

Нафтобаза «Луганська» – один із ключових паливних вузлів на окупованому сході. Об'єкт накопичує і розподіляє дизельне пальне та мастила для важкої техніки, транспортних колон і генераторів на ділянці фронту від Луганщини до Донеччини. Виведення його з ладу безпосередньо б'є по логістиці угруповання: пальне доводиться везти здалека, з відчутними затримками і втратами.

Наслідки систематичних ударів по паливній інфраструктурі вже видно на побутовому рівні: з 3 червня окупована Луганщина обмежила продаж бензину для цивільних – не більше 20 літрів на руки. Аналогічні обмеження кількома днями раніше запровадив окупований Крим. Фактично дефіцит пального охопив весь тимчасово окупований південь і схід.

Нагадаємо, нафтобаза «Луганська» є постійною ціллю Сил оборони. Востаннє Генеральний штаб ЗСУ підтвердив її ураження у ніч на 27 лютого 2026 року – тоді там спалахнула масштабна пожежа. Повторні удари по одному об'єкту є частиною ширшої стратегії: Сили оборони атакують паливну інфраструктуру системно, не даючи ворогу відновити роботу об'єктів.

До слова, 24 травня безпілотники вже атакували нафтобазу в Луганську і одночасно завдали ударів по Мелітополю.

До слова, 24 травня безпілотники вже атакували нафтобазу в Луганську і одночасно завдали ударів по Мелітополю.