Конгрес США схвалив допомогу Україні, дрони атакували Луганськ: головне за ніч 5 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 5 червня 2026 року

Ніч на 5 червня принесла кілька важливих новин: Конгрес США всупереч позиції Трампа схвалив допомогу Україні, а безпілотники завдали нових ударів по окупованих територіях – нафтобаза в Луганську, що постачає пальне російським арміям, знову у вогні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 5 червня.

Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу

Американський Конгрес проголосував за надання допомоги Україні – попри спротив адміністрації Трампа. Рішення стало важливим сигналом для Києва: двопартійна підтримка в законодавчому органі зберігається навіть тоді, коли Білий дім гальмує військову допомогу.

Дрони вдарили по нафтобазі в Луганську

Безпілотники атакували нафтобазу в окупованому Луганську – спалахнула масштабна пожежа. Об'єкт постачає пальне 41-й та 20-й арміям Росії і складам паливно-мастильних матеріалів на Донеччині. Одночасно прильоти фіксували в окупованих Донецьку, Вуглегірську та районі Маріуполя. Це вже не перший удар по цій нафтобазі – систематичні атаки на паливну інфраструктуру окупантів відбиваються на постачанні: Луганщина вже обмежила продаж бензину цивільним до 20 літрів на руки.

Конотоп під ударом: троє поранених дітей

Росія атакувала місто – п'ятеро постраждалих, серед них троє дітей.

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