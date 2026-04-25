Росіяни 20 годин поспіль атакували Дніпро: влада повідомила про наслідки

Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російських ударів, завданих від початку доби 25 квітня зросла до восьми, 49 людей зазнали поранень. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло», – написав він.

Очільник ОВА також уточнив, що три людини були поранені через вечірню атаку російських сил на Дніпро. «Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 і 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Олександр Ганжа зазначив, що росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. Били ракетами та безпілотниками по житлових кварталах.

Нагадаємо, російські війська здійснили повторну атаку на Дніпро, цинічно поціливши у той самий житловий район, який став мішенню під час нічного обстрілу. Рятувальні роботи, що тривали на місці нічного влучання, були перервані новими вибухами.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що загалом по Україні через нічну атаку загинуло четверо людей, а у Дніпрі з-під руїн будинку вранці дістали тіла двох загиблих. Нова жертва збільшує цей скорботний список.