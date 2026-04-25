Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни 20 годин поспіль атакували Дніпро: влада повідомила про наслідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни били ракетами та безпілотниками по житлових кварталах
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу

У Дніпрі кількість загиблих внаслідок російських ударів, завданих від початку доби 25 квітня зросла до восьми, 49 людей зазнали поранень. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Рятувальники продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло», – написав він.

Очільник ОВА також уточнив, що три людини були поранені через вечірню атаку російських сил на Дніпро. «Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 і 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості», – ідеться в повідомленні.

Олександр Ганжа зазначив, що росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. Били ракетами та безпілотниками по житлових кварталах.

8 фото
На весь екран

Нагадаємо, російські війська здійснили повторну атаку на Дніпро, цинічно поціливши у той самий житловий район, який став мішенню під час нічного обстрілу. Рятувальні роботи, що тривали на місці нічного влучання, були перервані новими вибухами. 

Раніше президент Зеленський повідомляв, що загалом по Україні через нічну атаку загинуло четверо людей, а у Дніпрі з-під руїн будинку вранці дістали тіла двох загиблих. Нова жертва збільшує цей скорботний список.

Теги: Дніпро рятувальники влада росіяни ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Бродський розказав, як Ющенко видирав «Нафтогаз» у Тимошенко
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
Росіяни 20 годин поспіль атакували Дніпро: влада повідомила про наслідки
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
Голодне виснаження бійців 14-ї бригади: Сирський видав важливий наказ
До України повертається зима: синоптикиня попередила про сніг і нову хвилю холоднечі

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua