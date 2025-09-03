Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ випустила по Україні понад 500 повітряних цілей: що відомо про нічну атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ випустила по Україні понад 500 повітряних цілей: що відомо про нічну атаку
Наслідки атаки РФ на Знам’янку
фото: Національна поліція України

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль

У ніч на 3 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом, під час удару, виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ запустила по Україні:

  • 502 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
  • 16 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • вісім крилатих ракет Х-101.
Авіаційні втрати ворога станом на 3 вересня 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 3 вересня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

  • 430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 14 крилатих ракет Калібр;
  • сім крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Зауважимо,  що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, у місті громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху. 

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Водночас в Івано-Франківській області ціллю окупантів став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. А у Львові окупанти частково зруйнували одне зі складських приміщень.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Унаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тис. абонентів
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
6 серпня, 10:42
Афіпський НПЗ загорівся після атаки дронів
У Краснодарському краї спалахнув нафтопереробний завод та військова частина
7 серпня, 09:31
За половину липня троє штатних радників міністра юстиції одержали 20,2 тис. грн зарплати
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
8 серпня, 07:40
Нині триває 1262-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
8 серпня, 08:32
Сибіга прокоментував заяву Трампа про територіальні поступки
РФ не має бути винагороджена. Сибіга відповів на пропозицію Трампа
9 серпня, 12:20
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
13 серпня, 20:15
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня, 04:15
У Тростянці окупанти зруйнували водозабір
У Тростянці окупанти зруйнували водозабір
26 серпня, 18:56

Події в Україні

Який вигляд має Хмельниччина після удару РФ: фото та відео
Який вигляд має Хмельниччина після удару РФ: фото та відео
У Калуші призупинено освітній процес через атаку РФ
У Калуші призупинено освітній процес через атаку РФ
РФ випустила по Україні понад 500 повітряних цілей: що відомо про нічну атаку
РФ випустила по Україні понад 500 повітряних цілей: що відомо про нічну атаку
Рух поїздів «Укрзалізниці» ускладнено: затримується майже 50 рейсів
Рух поїздів «Укрзалізниці» ускладнено: затримується майже 50 рейсів
Окупанти зруйнували складське приміщення у Львові (фото)
Окупанти зруйнували складське приміщення у Львові (фото)
РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Івано-Франківщині
РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Івано-Франківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
7155
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
4751
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
3669
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2764
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua