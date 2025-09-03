РФ випустила по Україні понад 500 повітряних цілей: що відомо про нічну атаку

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль

У ніч на 3 вересня РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом, під час удару, виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ запустила по Україні:

502 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

16 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

вісім крилатих ракет Х-101.

Авіаційні втрати ворога станом на 3 вересня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 451 повітряну ціль:

430 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

14 крилатих ракет Калібр;

сім крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання трьох ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Зауважимо, що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, у місті громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Водночас в Івано-Франківській області ціллю окупантів став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. А у Львові окупанти частково зруйнували одне зі складських приміщень.