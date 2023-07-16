Росіяни активно наступають на Харківщині: Маляр повідомила про загострення ситуації на Сході

Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку

Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу

Ситуація на Сході дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп’янському напрямку на Харківщині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу», – прокоментувала вона стан справ на Сході.

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас.

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«На Авдіівському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень», – ідеться у повідомленні заступниці міністра.

Раніше на Бахмутському напрямку українські воїни взяли в полон окупанта, який заснув на позиції.

Нагадаємо, контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

До слова, російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ звільнили село Старомайорське, що на Донеччині.