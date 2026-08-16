Російський дрон прицільно вдарив по авто в Сумах і вбив водія

Після влучання безпілотника автомобіль загорівся, дружину водія з пораненнями госпіталізували

Пізно ввечері російські війська атакували безпілотником цивільний автомобіль у Сумах. Унаслідок удару загинув 59-річний чоловік, його дружина зазнала поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Після влучання дрона автомобіль спалахнув. Поранену жінку доправили до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Ввечері та вночі російські війська неодноразово атакували Суми безпілотниками. Частину повітряних цілей вдалося знищити українським захисникам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Григоров закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо у вечірні та нічні години, та за можливості перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Російські війська регулярно завдають ударів по Сумах та області, зокрема по цивільній інфраструктурі. У ніч на 10 серпня окупанти масовано атакували обласний центр керованими авіабомбами. Влучання зафіксували по цивільних об'єктах у трьох локаціях у двох районах міста, внаслідок ударів постраждали люди.

Наступного дня, 11 серпня, під час ліквідації наслідків чергової російської атаки на Суми загинув 30-річний рятувальник Олексій Столяренко. Під час гасіння пожежі, яка виникла після влучання російського безпілотника, обвалилися конструкції. Рятувальник опинився під бетонною плитою та зазнав тяжких травм. Медики боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.