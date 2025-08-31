РФ атакувала критичну інфраструктуру на Чернігівщині

Без електрики більше 30 тис. домогосподарств

Вранці 31 серпня російська окупаційна армія вдарила по Чернігівщині ударними безпілотниками. Наслідки розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі.

«Без електрики більше 30 тис. домогосподарств, частина міста Ніжин. Для відновлення задіяні всі необхідні служби. Станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину.