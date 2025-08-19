Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК» та розширити застосунок «Армія+» до кінця 2025 року

Кабінет Міністрів України планує до грудня 2025 року завершити формування екосистеми «е-ТЦК» – комплексу цифрових сервісів для військовозобов'язаних та військовослужбовців. Цей крок покликаний зменшити навантаження на територіальні центри комплектування та перевести ключові послуги в електронний формат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт Програми Дій Уряду.

Екосистема «е-ТЦК»

Згідно з планом, до грудня 2025 року в застосунку «Резерв+» та інших системах будуть впроваджені нові сервіси, які, як очікується, зменшать щомісячне навантаження на територіальні центри комплектування на 15% у розрізі кількості відвідувачів.

Цифровізація ВЛК

Уряд також готується до запуску другого етапу цифровізації військово-лікарської комісії (ВЛК). Медична інформаційна система буде масштабована до рівня пілотних бригад, що дозволить військовослужбовцям користуватися послугами ВЛК в електронному вигляді.

«Армія+» для військовослужбовців

До кінця 2025 року застосунок «Армія+» має перетворитися на щоденний помічник для військовослужбовця. У ньому будуть впроваджені нові сервіси, зокрема:

можливість залишити відгук на обмежену кількість предметів постачання;

отримання трьох важливих документів у застосунку;

центр нотифікацій;

чотири нові послуги в розділі «Плюси».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців, запропонувавши підвищити віковий поріг обмежень з 18 до 22 років.