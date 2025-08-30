Головна Країна Події в Україні
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Запоріжжі зруйновано приватний будинок
фото: Іван Федоров/Telegram

У Запоріжжі зруйновано приватні будинки 

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.

«Енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків одразу, як дозволить безпекова ситуація», – зазначив Федоров.

Федоров повідомив, що є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється. 

Крім того, стало відомо, що троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. 

Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі фото 1
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі фото 2
фото: Запорізька обласна військова адміністрація
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі фото 3
фото: Запорізька обласна військова адміністрація

До цього, у Запоріжжі внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп був незадоволений через удар РФ по Києву, але його це «не здивувало». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг.

«Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований», – сказала прессекретарка про реакцію Трампа.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Теги: Запоріжжя вибух

