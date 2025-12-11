Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки
Ліквідація наслідків ворожої атаки 7 грудня 2025 року. Ілюстратине фото
фото: ДСНС Полтавщина

Усі відповідні служби міста працюють над ліквідацією наслідків атаки

У ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Про це інформує «Главком» із посиланням на начальника Полтавської обласної війсьової адміністрації Володимира Когута

За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

«Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, вночі 7 грудня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

За даними ОВА, через атаку фіксувались перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.  

Теги: обстріл Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Російські терористи масовано атакували безпілотниками Одеську область
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
17 листопада, 09:12
Пошкодження будівлі регіональної редакції Суспільного
У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного
18 листопада, 00:46
Унаслідок російської атаки було пошкоджено одне домогосподарство
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Прикарпаття: поранено трьох людей
19 листопада, 09:16
Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль
У Тернополі вміст хлору в повітрі перевищив норму в шість разів – ОВА
19 листопада, 09:54
Внаслідок падіння «шахеда» пошкоджено покрівлю одного з торгівельних центрів Броварів
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр
29 листопада, 05:02
Муніципальна охорона на місці влучання у Смрецькому парку
Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
14 листопада, 13:43
Мер Києва заявив, що проєкт, який запроваджується у столиці, є унікальним з точки зору масштабів, технічної конфігурації та умов виконання не тільки для України
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
21 листопада, 14:12
Наслідки нічної атаки на Кременчук
РФ атакувала кілька підприємств енергетичного сектору на Полтавщині
7 грудня, 08:40

Події в Україні

Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Окупанти атакували об’єкт енергетики на Одещині
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки
Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки
Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
У ЦВК заявили, скільки триватиме підготовка до чесних виборів в Україні
У ЦВК заявили, скільки триватиме підготовка до чесних виборів в Україні
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 11 грудня 2025

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua