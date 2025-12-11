Росіяни атакували енергооб’єкти у Кременчуці: наслідки атаки

Усі відповідні служби міста працюють над ліквідацією наслідків атаки

У ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Кременчук балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Про це інформує «Главком» із посиланням на начальника Полтавської обласної війсьової адміністрації Володимира Когута.

За словами очільника Полтавської ОВА, під ударом знову опинилися енергетичні об'єкти.

«Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 7 грудня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі.

За даними ОВА, через атаку фіксувались перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.