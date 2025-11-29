Головна Київ Новини
search button user button menu button

Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр
Внаслідок падіння «шахеда» пошкоджено покрівлю одного з торгівельних центрів Броварів
фото: Ігор Сапожко

На місці працюють комунальні служби та фахівці, які оцінюють масштаб завданої шкоди

Київ та область оговтується від російського масованого обстрілу. Для атаки на регіон окупанти застосували ударні дрони та ракети. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, на місцях влучань працюють екстрені служби.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок падіння уламків ударного дрона типу «шахед» було пошкоджено покрівлю одного з місцевих торговельних центрів. На місці працюють комунальні служби та фахівці, які оцінюють масштаб завданої шкоди. Постраждалих немає.

Також міський голова показав пошкоджені будинки через атаку.

Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр фото 1
фото: Ігор Сапожко
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр фото 2
фото: Ігор Сапожко
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр фото 3
фото: Ігор Сапожко
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр фото 4
фото: Ігор Сапожко

Станом на 04:00, у результаті нічного ворожого обстрілу Києва, загинула одна особа, ще сім людей, серед яких дитина, отримали поранення. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема дитину та маломобільну людину. 

Шевченківський район: обстріл пошкодив 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого загорілися квартири на 4-5 поверхах. Пожежу вже ліквідовано. Медики надали допомогу одному потерпілому на місці.

Соломʼянський район: уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи.

Пошкоджено кілька автомобілів. Пожежу загасили. Два потерпілих отримали медичну допомогу на місці. Також уламки пошкодили 17-поверховий будинок, але без подальшого загоряння. У гаражі приватного сектору сталася пожежа, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання в підʼїзд 3-поверхового житлового будинку призвело до займання на другому поверсі. Рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулася до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, розбір завалів триває.

Дніпровський район: внаслідок влучання в 10-поверховий будинок, пошкоджено 6-7 поверхи. Пожежу ліквідовано. З сьомого поверху було врятовано трьох осіб, серед яких маломобільна людина. Розбір конструкцій триває.

Читайте також:

Теги: Бровари обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перевізники вже працюють над відновленням роботи
Унаслідок обстрілу Києва пошкоджено близько 70 маршрутних таксі
25 листопада, 14:54
Жителька Стінок Галина, яку евакуювали військові
Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру
23 листопада, 19:15
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих
Росія атакувала Харків: є влучання у багатоповерхівку, багато постраждалих
19 листопада, 00:34
Вихователька дошкільного структурного підрозділу ліцею «Домінанта» Світлана Ващенко загинула внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ
Внаслідок нічного обстрілу в Києві загинула вихователька дитсадка Світлана Ващенко
15 листопада, 01:41
Нічний обстріл пошкодив квартиру Саніна в Києві
Квартира режисера Саніна зазнала ушкоджень під час атаки на Київ
14 листопада, 18:53
Окупанти атакували Запоріжжя
Російський дрон вбив подружжя у Запорізькому районі
13 листопада, 22:18
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
9 листопада, 20:58
Наразі частина Білгорода знеструмлена
У Білгороді масштабний блекаут: тисячі росіян сидять без світла
8 листопада, 20:33
Окупанти атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину
Зеленський звернувся до партнерів після нічного обстрілу України
6 листопада, 10:25

Новини

Друга хвиля атаки на Київ: зграя «шахедів» прямує до столиці з усіх напрямків
Друга хвиля атаки на Київ: зграя «шахедів» прямує до столиці з усіх напрямків
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр
Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
ДСНС показала кадри з наслідками обстрілу Києва
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки
Київ. Рятувальники деблокувати тіло загиблого чоловіка
Київ. Рятувальники деблокувати тіло загиблого чоловіка
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження зафіксовані у п'ятьох районах
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження зафіксовані у п'ятьох районах

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua