Бровари: через падіння БпЛА пошкоджено торгівельний центр

Внаслідок падіння «шахеда» пошкоджено покрівлю одного з торгівельних центрів Броварів

На місці працюють комунальні служби та фахівці, які оцінюють масштаб завданої шкоди

Київ та область оговтується від російського масованого обстрілу. Для атаки на регіон окупанти застосували ударні дрони та ракети. Наслідки ворожого обстрілу уточнюються, на місцях влучань працюють екстрені служби.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок падіння уламків ударного дрона типу «шахед» було пошкоджено покрівлю одного з місцевих торговельних центрів. На місці працюють комунальні служби та фахівці, які оцінюють масштаб завданої шкоди. Постраждалих немає.

Також міський голова показав пошкоджені будинки через атаку.

фото: Ігор Сапожко

фото: Ігор Сапожко

фото: Ігор Сапожко

фото: Ігор Сапожко

Станом на 04:00, у результаті нічного ворожого обстрілу Києва, загинула одна особа, ще сім людей, серед яких дитина, отримали поранення. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося врятувати чотирьох осіб, зокрема дитину та маломобільну людину.

Шевченківський район: обстріл пошкодив 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого загорілися квартири на 4-5 поверхах. Пожежу вже ліквідовано. Медики надали допомогу одному потерпілому на місці.

Соломʼянський район: уламки влучили в 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи.

Пошкоджено кілька автомобілів. Пожежу загасили. Два потерпілих отримали медичну допомогу на місці. Також уламки пошкодили 17-поверховий будинок, але без подальшого загоряння. У гаражі приватного сектору сталася пожежа, ліквідація триває.

Святошинський район: влучання в підʼїзд 3-поверхового житлового будинку призвело до займання на другому поверсі. Рятувальники врятували дитину. Ще одна людина звернулася до медиків. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Пожежу ліквідовано, розбір завалів триває.

Дніпровський район: внаслідок влучання в 10-поверховий будинок, пошкоджено 6-7 поверхи. Пожежу ліквідовано. З сьомого поверху було врятовано трьох осіб, серед яких маломобільна людина. Розбір конструкцій триває.