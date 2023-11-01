У Полтавській області блискавка влучила в каное

Унаслідок влучання блискавки у воді зник неповнолітній хлопець

На Полтавщині під час негоди блискавка влучила в навчальну групу місцевого яхт-клубу. У водоймі в Горішніх Плавнях зник неповнолітній. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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За даними поліції, нещасний випадок трапився 1 листопада близько 17:20. Під час тренування на каное в затоці «Барбара» група з 5 людей поверталася до берега через погіршення погодних умов.

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Тривають пошуково-рятувальні заходи фото: Поліція Полтавської області

Під час повернення на берег у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді.

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Наразі на місці події тривають пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості. Хлопця шукають у воді й на березі.

Нагадаємо, у столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Вона досягла рекордних 20 м/с (72 км/год).

Зазначимо, у суботу, 28 жовтня, в Україні вирувала негода, внаслідок якої загинуло четверо людей. Окрім того, сильний вітер повалив сотні дерев та знеструмив багато населених пунктів. У Києві, зокрема, також пошкодив найбільший прапор України, а на Рівненщині – Дубенський замок.