На Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 1 листопада, у Миргородській громаді Полтавської області пролунали вибухи. У частині областей України оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

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Місцеві жителі зазначають, що у Миргородській громаді пролунала серія вибухів.

Варто зазначити, що зранку на сході нашої країни оголосили повітряну тривогу. Після 8:50 сирени завили у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося, у ніч на 1 листопада російські окупанти неодноразово атакували Полтавщину ударними дронами. Як повідомила Полтавська обласна військова адміністрація, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.