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На Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 1 листопада, у Миргородській громаді Полтавської області пролунали вибухи. У частині областей України оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцеві жителі зазначають, що у Миргородській громаді пролунала серія вибухів.

Варто зазначити, що зранку на сході нашої країни оголосили повітряну тривогу. Після 8:50 сирени завили у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

На Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги фото 1

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося, у ніч на 1 листопада російські окупанти неодноразово атакували Полтавщину ударними дронами. Як повідомила Полтавська обласна військова адміністрація, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Теги: тривога Полтавщина

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