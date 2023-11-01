На Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 1 листопада, у Миргородській громаді Полтавської області пролунали вибухи. У частині областей України оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».
Місцеві жителі зазначають, що у Миргородській громаді пролунала серія вибухів.
Варто зазначити, що зранку на сході нашої країни оголосили повітряну тривогу. Після 8:50 сирени завили у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку для областей, де оголошена повітряна тривога.
Як повідомлялося, у ніч на 1 листопада російські окупанти неодноразово атакували Полтавщину ударними дронами. Як повідомила Полтавська обласна військова адміністрація, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.
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