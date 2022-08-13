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Росіяни, які приїхали «відновлювати» Щастя, не отримали грошей за роботу (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни, які приїхали «відновлювати» Щастя, не отримали грошей за роботу (відео)
Росіяни працюють в Україні без трудового договору, і роботодавці відмовилися його заключати
фото: скріншот із відео

Робітники вирішили звернутися до Путіна

Росіяни, що приїхали «відновлювати» Луганщину, не отримали грошей за свою роботу. Відтак, вони вирішили звернутися до Путіна та попросити вирішити проблему із зарплатнею. Відповідне відео оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Так, робітники повідомляють, що вони – трудовий колектив із Росії та перебувають у відрядженні від акціонерного товариства «Мосводоканал» у Луганській області, в мсті Щастя.

Зауважують також, що працюють без трудового договору, і роботодавці відмовилися його заключати. Відтак, Путіна просять вплинути на ситуацію.  

Нагадаємо, росіяни збирають тюремні клітки на камерній сцені філармонії Маріуполя.

Нещодавно РФ оголосила полк «Азов» терористичною організацією. Відтак українським військовим, які служили в «Азові», за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами.

Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Теги: окупанти Луганщина Щастя гроші путін

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