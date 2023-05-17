Росіяни масово перекидають техніку: названо напрямки (відео)

Загарбники поновили тактику нічних пересувань

У тимчасово захопленому Маріуполі росіяни масово перекидають військову техніку на північ Маріупольського району. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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«Окупанти проводять масове перекидання техніки. Вдень окрім напрямку Бердянськ/Пологи зафіксовано переміщення в напрямку Волновахи на північ Маріупольського району вантажівок з живою силою та БТРів», – написав Андрющенко.

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За його словами, також загарбники поновили тактику нічних пересувань. Зокрема, від другої до третьої години ночі «з Новоазовська в бік Бердянська через Азовстальську набережну було зафіксовано звук проходження військової техніки», – зазначив радник.

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.