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Підрив Каховської ГЕС. Влада терміново звернулася до волонтерів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Влада терміново звернулася до волонтерів
Обстріл підтопленого Херсона, 8 червня 2023 року
фото: Стас Юрченко, Ґрати

Станом на сьогодні достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій

Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, місцева влада просить волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що станом на сьогодні достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій.

«За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора під час евакуації окупанти відкрили вогонь по Херсону.

Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС окупанти війна волонтер Херсонщина обстріл

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