Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині загинув 34-річний комбат Андрій Луканюк

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Донеччині загинув 34-річний комбат Андрій Луканюк
Андрій Луканюк
фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Український захисник давав відсіч ворогові з 2014 року

У боях на сході 6 березня загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади майор Андрій Луканюк. Про це йдеться на сторінці бригади.

Луканюк загинув під час виконання бойового завдання у Часовому Яру Донецької області внаслідок російського артилерійського обстрілу командно-спостережного пункту аеромобільного батальйону.

«Андрій Валерійович був офіцером, якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий. Висловлюємо щирі співчуття родині. Схиляємо голови у великій скорботі», – написала бригада.

34-річний Андрій Луканюк був родом із села Годи-Добровідка Коломийського району Івано-Франківської області. Із 2013 року він брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

З 2014 року Луканюк виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку, Широкине.

Минулого року майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.  

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що в боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинула бойова лікарка Яна Рихліцька.

Читайте також: 11 місяців боролась за життя. Померла речниця ДСНС, що постраждала під час ракетної атаки Дніпра
Теги: ЗСУ смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наша влада вперто не помічає спортсменів РФ, які воюють проти України
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць Війна і спорт
Вчора, 15:21
Пентагон регулярно проводить консультації з українцями щодо правильного застосування обладнання
Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії
3 березня, 06:50
Розстріл українського військового. Правозахисник запропонував фінансову винагороду за ім’я воїна
Розстріл українського військового. Правозахисник запропонував фінансову винагороду за ім’я воїна
Вчора, 07:56

Події в Україні

Данія підписала меморандум про відбудову Миколаївщини: деталі
Данія підписала меморандум про відбудову Миколаївщини: деталі
На Донеччині загинув 34-річний комбат Андрій Луканюк
На Донеччині загинув 34-річний комбат Андрій Луканюк
Омбудсман показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном (відео)
Омбудсман показав виховну бесіду з полоненими росіянами перед обміном (відео)
Фонд держмайна продав «Укроборонресурси». Як це вплине на обороноздатність країни
Фонд держмайна продав «Укроборонресурси». Як це вплине на обороноздатність країни
Загибель Да Вінчі та ким є розстріляний герой. Головне за день
Загибель Да Вінчі та ким є розстріляний герой. Головне за день
Істерика наростає: Данілов прокоментував останні заяви Лукашенка
Істерика наростає: Данілов прокоментував останні заяви Лукашенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
29K
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
22K
Каратисти-терористи. Російський союз бойових мистецтв відправив в Україну загін убивць
21K
У боях за Україну загинув відомий військовий Да Вінчі
14K
Олександр Мацієвський. Героя, якого розстріляли росіяни, опізнано
9701
Попередньо встановлено особу воїна, якого розстріляли окупанти – Генштаб

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту