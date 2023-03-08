На Донеччині загинув 34-річний комбат Андрій Луканюк

Український захисник давав відсіч ворогові з 2014 року

У боях на сході 6 березня загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади майор Андрій Луканюк. Про це йдеться на сторінці бригади.

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Луканюк загинув під час виконання бойового завдання у Часовому Яру Донецької області внаслідок російського артилерійського обстрілу командно-спостережного пункту аеромобільного батальйону.

«Андрій Валерійович був офіцером, якого поважали, він був справжнім прикладом військової доблесті та слави. Вимогливий та справедливий. Висловлюємо щирі співчуття родині. Схиляємо голови у великій скорботі», – написала бригада.

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34-річний Андрій Луканюк був родом із села Годи-Добровідка Коломийського району Івано-Франківської області. Із 2013 року він брав активну участь у формуванні 3-ої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

З 2014 року Луканюк виконував бойові завдання на посаді командира роти. Брав участь у боях за Луганський аеропорт, Дебальцеве, Красногорівку, Широкине.

Минулого року майор Андрій Луканюк очолив аеромобільний батальйон 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що в боях за Україну загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як «Да Вінчі». Свого часу він отримав найвищу державну нагороду – звання Героя України.

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