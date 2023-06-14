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Росіяни намагаються розбомбити трубопровід з аміаком на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни намагаються розбомбити трубопровід з аміаком на Харківщині
Окупанти ведуть прицільний вогонь по трубопроводу
фото ілюстративне

Наразі експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах

Російські загарбники протягом останніх тижнів намагаються зруйнувати аміакопровід у Харківській області. Про це в ефірі телемарафону заявив глава обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що окупанти ведуть прицільний вогонь і намагаються розбомбити трубопровід з аміаком у Куп‘янському районі.

«Обстрілюється магістральний аміакопровід. Це відбувається упродовж останніх двох тижнів, ведеться прицільний вогонь. Наразі наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Однак небезпека існує», – сказав він.

Окрім цього росіяни почали поширювати фейки про нібито токсичну аміачну хмару в області.

Нагадаємо, триває 476-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракетами морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: Харківщина війна росіяни

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