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Росіяни знову обстріляли Сумщину: є поранений і руйнування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни знову обстріляли Сумщину: є поранений і руйнування
Усього за вчорашній день зафіксовано 122 вибухи на Сумщині
фото: facebook.com/DPSUkraine

Ворожих ударів зазнали сім громад регіону

Російські загарбники учора, 14 червня, здійснили 19 обстрілів прикордонних громад Сумщини. Одна людина отримала поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Усього за вчорашній день зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська громади.

Білопільська громада зазнала мінометного обстрілу (17 вибухів), унаслідок одного з них пошкоджено лінію електропередач. Також був обстріл зі ствольної артилерії (10 вибухів) та гранатометів АГС (10 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог завдав авіаудару – здійснив пуски трьох ракет із гелікоптеру (три вибухи). Також обстрілював із мінометів – сім вибухів.

По Есманській громаді росіяни били з мінометів (26 вибухів). Унаслідок обстрілу пошкоджено водонапірну вежу, що розташована на території агропідприємства, складське приміщення та лінію електропередач.

Великописарівська громада зазнала артобстрілу – чотири вибухи.

По Середино-Будській громаді здійснено обстріли з мінометів (вісім вибухів), гранатомету АГС (23 вибухи). Унаслідок влучань пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, господарські приміщення та ще один житловий будинок. Унаслідок ще одного мінометного обстрілу (вісім вибухів) пошкоджено дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, нежитлове приміщення, чотири приватні автомобілі, один магазин та скутер. Також отримала тілесні ушкодження одна людина – її доставлено в лікарню.

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (п’ять вибухів).

Путивльська громада зазнала мінометного обстрілу (один вибух). 

Нагадаємо, 13 червня російські загарбники 21 раз обстріляли прикордонні райони Сумщини. Унаслідок ворожої атаки загинули семеро працівників Держлісгоспу.

Крім того, вночі 13 червня росіяни накрили вогнем дитячий будинок-інтернат в Білопільський громаді Сумщини. Нині підопічні інтернату евакуйовані в безпечні місця. 

До слова, завершилася 476-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по нашій країні, застосували шість крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування «Калібр» та 10 іранських ударних дронів типу Shahed-131/136. Усього протягом минулої доби ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: вибух обстріл Сумщина

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