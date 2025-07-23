Ворог атакував Кривий Ріг дронами: виникли пожежі

Про постраждалих внаслідок атаки наразі не повідомлялось

У ніч на 23 липня російські терористи атакувати Кривий Ріг ударними дронами. Наслідки ворожого обстрілу повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає «Главком».

Місто опинилось під атакою «шахедів» цієї ночі. Ворог обстріляв підприємство та приватні будинки. Внаслідок влучань виникли пожежі.

Триває аварійно-рятувальна операція, рятувальники залучені до гасіння пожежі.

Наслідки встановлюються. Про постраждалих наразі інформація відсутня.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами»

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначив, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було..

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину.