Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі

У ніч на 10 серпня росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе по території Дніпропетровської області. Основний удар ворог завдав по місту Синельникове.

Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі.

Інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи поліції.

Нагадаємо, російські терористи вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Ворог обстріляв Нікопольський район з артилерії. Через російський обстріл загинула 58-річна жінка. Її та чоловіка 1963 року народження рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Чоловік отримав поранення. Його госпіталізували.

До слова, вранці, 9 серпня російські терористи здійснили ракетну атаку на Дніпро.

Внаслідок російського обстрілу постраждало троє людей: 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.