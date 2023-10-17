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Росіяни обстріляли Слов’янськ, є влучання у гуртожиток

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Слов’янськ, є влучання у гуртожиток
За попередньою інформацією внаслідок обстрілу постраждалих немає
фото ілюстративне

Центр міста вночі зазнав ракетного удару

У ніч на 17 жовтня російські загарбники завдали ударів по Слов’янську на Донеччині. Про це повідомив глава МВА Вадим Лях.

Окупанти поцілили у гуртожиток.

«Центр міста вночі зазнав ракетного удару. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу по вул.Свободи. На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться в повідомленні.

Триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

 

 

Теги: Слов’янськ окуповані території Вадим Лях

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