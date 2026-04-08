Росіяни обстріляли Сумщину: є жертви

Унаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Російські загарбники вдарили по Сумщині. Унаслідок нічної атаки ворога на Роменську громаду загинула одна людина, ще три – травмовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий сектор та інфраструктура. Також сталось займання в оселі та нежитловому приміщенні.

Ворог завдав удару по Роменській громаді фото: ДСНС

«Рятувальники працювали одночасно за кількома різними адресами. Через загрозу повторних атак роботи періодично призупинялися. Попри складну безпекову ситуацію, всі осередки горіння ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

