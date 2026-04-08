Росіяни обстріляли Сумщину: є жертви

Ростислав Вонс
glavcom.ua
glavcom.ua
Під російський удар потрапила Роменська громада
фото: ДСНС

Унаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення

Російські загарбники вдарили по Сумщині. Унаслідок нічної атаки ворога на Роменську громаду загинула одна людина, ще три – травмовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий сектор та інфраструктура. Також сталось займання в оселі та нежитловому приміщенні.

Ворог завдав удару по Роменській громаді
«Рятувальники працювали одночасно за кількома різними адресами. Через загрозу повторних атак роботи періодично призупинялися. Попри складну безпекову ситуацію, всі осередки горіння ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина та ще одна отримала поранення. У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі.

Як повідомлялося. Російська Федерація вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та в складських приміщеннях.

Усі осередки займання рятувальники оперативно ліквідували. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

