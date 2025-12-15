Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри

Щоб окупувати всю Донеччину, росіянам потрібно буде щонайменше три роки

Росія демонструє доволі активне просування в окупації територій Донецької області, однак про це свідчать лише дані їхніх щоденних дій. Водночас встановлення армією РФ контролю над усією Донецькою областю відзначають дуже повільним. Про це йдеться в дописі аналітиків DeepState, передає «Главком».

До повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія контролювала близько 32% Донецької області. За перші 40 днів вторгнення захопленню росіянами ще 22,4% Донеччини посприяв провал оборони на півдні України та оточення Маріуполя, зазначають аналітики. «Після цього темпи просування спали, адже Сили Оборони стали від Великої Новосілки до Вугледару, а кацап стирався в штурмах ДонУРу (Донецького укріпленого району)», – йдеться в повідомленні DeepState.

Аналітики наводять у приклад просування збройних сил нацистської Німеччини Вермахт, які за неповні 47 місяців дійшли від Західного Бугу до Москви та Сталінграду та встигли повернутися в Берлін.

За ідентичний період часу Росія змогла дійти лише від Донецька до Покровська. «Яким чином американські партнери вважають такий «черепаховий наступ» козирем – зрозуміти складно. Хоча, звісно, і ми не в змозі за нинішньої конфігурації сил звільнити всі міжнародно визнані території», – пишуть у DeepState.

Аналітики вважають, що з такими темпами Росії для окупації всієї Донецької області доведеться чекати ще три роки.

Нагадаємо, що DeepState повідомив про нові втрати територій. Російські війська окупували село Товсте (раніше Толстой) в Донецькій області. Окрім цього, росіяни просунулися в районі Ямполя та Сіверська.

