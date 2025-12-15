Головна Світ Політика
search button user button menu button

Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
До повномасштабного вторгнення РФ контролювала близько 32 % Донецької області
фото: скриншот DeepState

Щоб окупувати всю Донеччину, росіянам потрібно буде щонайменше три роки

Росія демонструє доволі активне просування в окупації територій Донецької області, однак про це свідчать лише дані їхніх щоденних дій. Водночас встановлення армією РФ контролю над усією Донецькою областю відзначають дуже повільним. Про це йдеться в дописі аналітиків DeepState, передає «Главком».

До повномасштабного вторгнення російська окупаційна армія контролювала близько 32% Донецької області. За перші 40 днів вторгнення захопленню росіянами ще 22,4% Донеччини посприяв провал оборони на півдні України та оточення Маріуполя, зазначають аналітики. «Після цього темпи просування спали, адже Сили Оборони стали від Великої Новосілки до Вугледару, а кацап стирався в штурмах ДонУРу (Донецького укріпленого району)», – йдеться в повідомленні DeepState.

Аналітики наводять у приклад просування збройних сил нацистської Німеччини Вермахт, які за неповні 47 місяців дійшли від Західного Бугу до Москви та Сталінграду та встигли повернутися в Берлін.

За ідентичний період часу Росія змогла дійти лише від Донецька до Покровська. «Яким чином американські партнери вважають такий «черепаховий наступ» козирем – зрозуміти складно. Хоча, звісно, і ми не в змозі за нинішньої конфігурації сил звільнити всі міжнародно визнані території», – пишуть у DeepState.

Аналітики вважають, що з такими темпами Росії для окупації всієї Донецької області доведеться чекати ще три роки.

Нагадаємо, що DeepState повідомив про нові втрати територій. Російські війська окупували село Товсте (раніше Толстой) в Донецькій області. Окрім цього, росіяни просунулися в районі Ямполя та Сіверська.

Раніше «Главком» писав про те, що воїни Сил оборони заблокували російських окупантів у Куп'янську та зачистили всю північно-західну околицю міста. Аналітики DeepState зазначають, що в результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста.

Читайте також:

Теги: росіяни наступ Донбас Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
21 листопада, 04:57
Трамп заявив, що Україна має погодитись на мирний план США
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
22 листопада, 07:58
Антикорупційні органи стверджують, що до схеми причетний керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА
На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст
26 листопада, 17:11
Рубіо каже, що США намагаються з'ясувати, чи можливо подолати розбіжності між Україною та РФ
Мирні переговори. Рубіо назвав питання, яке викликає найбільше суперечок
3 грудня, 07:41
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
Остання шахта групи ДТЕК «Білозерська» на Донеччині призупинила роботу
9 грудня, 05:30
Ексголова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що в Росії є дипломати, кращі за українські
Українець, який провів успішні переговори з Путіним у 2019 році, розказав, чим краща російська дипломатія
11 грудня, 09:09
Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
11 грудня, 16:42
БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 05:53
За словами Корнієнка, для проведення виборів необхідна чітка безпекова рамка, яку мають забезпечити міжнародні партнери
Корнієнко назвав ключові умови для проведення виборів під час війни
11 грудня, 13:48

Політика

Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
Беспілотники СБУ втретє атакували нафтові платформи РФ у Каспійському морі
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
Які темпи просування Росії на Донеччині? Аналітики DeepState назвали реальні цифри
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн
ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки
ЄС посилив санкції проти Білорусі через гібридні атаки

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua