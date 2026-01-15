Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
Нині триває 1422-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 25 штурмових атак агресора

За минулу добу відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора загарбники завдали 63 авіаційних ударів, скинули 154 керованих авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 41 – з реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському

Напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року фото 10

 Нагадаємо, триває 1422-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дронова атака РФ у перший день року пошкодила порти Одещини
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
1 сiчня, 14:09
Підтверджено ураження двох причалів зі стендерами нафтоналивного терміналу
Сили оборони вразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї
31 грудня, 2025, 17:57
У жовтій формі українські полонені
Окупанти в Донецьку влаштували футбольний матч із полоненими воїнами ЗСУ
26 грудня, 2025, 01:59
Ситуація на фронті 23 грудня
Лінія фронту станом на 23 грудня 2025. Зведення Генштабу
23 грудня, 2025, 22:21
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 446 танків
Втрати ворога станом на 23 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
23 грудня, 2025, 06:57
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
23 грудня, 2025, 05:51
На обʼєкті спалахнула пожежа на площі понад 1 тис. кв. м
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
22 грудня, 2025, 15:16
Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих
Росіяни зайшли у Грабовське на Сумщині та вивезли з нього понад 50 місцевих
20 грудня, 2025, 22:28
Поліція Києва перевірила інформацію, яка набула поширення в соцмережах: вона свого підтвердження не знайшла
Поліція прокоментувала появу в небі над столицею російського прапора
20 грудня, 2025, 15:51

Події в Україні

Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Житомирщини
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 січня 2026 року
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
У центрі Львова російський безпілотник атакував дитячий майданчик (відео)
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua