Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв

У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства

Російські терористи пошкодили цивільну інфраструктуру у трьох населених пунктах

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак загинула людина, ще семеро поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, росіяни атакували Кривий Ріг, поранивши двох людей. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура та автомобілі. У Синельниківському районі загинув чоловік, ще пʼятеро людей травмовані.

Внаслідок влучання у Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Пошкоджені будівлі та сільгосптехніка. Минулося без постраждалих. Всі пожежі надзвичайники ліквідували.

Нагадаємо, у ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.