Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства
фото: ДСНС

Російські терористи пошкодили цивільну інфраструктуру у трьох населених пунктах

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак загинула людина, ще семеро поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, росіяни атакували Кривий Ріг, поранивши двох людей. Виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура та автомобілі. У Синельниківському районі загинув чоловік, ще пʼятеро людей травмовані.

Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв фото 1
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв фото 2
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв фото 3
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв фото 4

Внаслідок влучання у Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Пошкоджені будівлі та сільгосптехніка. Минулося без постраждалих. Всі пожежі надзвичайники ліквідували.

Нагадаємо, у ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Теги: ДСНС Дніпропетровщина обстріл

Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Після Другої світової такого ще не було. Американські дослідники оцінили втрати Росії в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Аварійні відключення світла запроваджено 28 січня 2026 року у деяких областях
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто
Атака на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир та десятки авто

