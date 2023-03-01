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«Андрюха два дня ранений лежит». «Мотиваційне» відео окупантів із Вугледара

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Андрюха два дня ранений лежит». «Мотиваційне» відео окупантів із Вугледара
«Андрюха два дня ранений лежит»
скріншот

На відео потрапили напівмертві окупанти та палаючий російський танк  

Окупанти під Вугледаром записали мотиваційне відео: один вже два дні лежить з тяжкими пораненнями, другий натужно кашляє, третій лежить мертвий, а на фоні горить танк. Відео поширилося в соціальних мережах.

На кадрах видно, як окупант разом зі своїм екіпажем ховається у вирві від снаряда, поки над ними літають українські міни. Він також показує бойову машину, яка нещодавно була підбита ЗСУ і палає на фоні.

Попри те, що окупанти знаходяться в тяжкому становищі, вони все рівно не забувають підтримувати російську пропаганду.

«Андрюха два дня ранений лежить, але слава росії, базару нєт», – каже окупант.

Вони і «давлять» українських воїнів, і славлять Росію. Хвалебні слова путінської армії видаються особливо смішними на фоні розбомбленої техніки та напівмертвих «мобіків».

Речник Повітряних сил ЗСУ іронично прокоментував відео російського окупанта.

«Чудове мотиваційне відео від російських окупантів. Один лежить дохлий, другий ледь дише, третій з туберкульозом... танк горить!!! «Но мы давим! Всем привет с передовой!» – написав він.

Нагадаємо, що нещодавно під Вугледаром Донецької області українські захисники зупинили наступ російських окупантів так, що росіяни тікали рачки

До слова, Росія готується до нового штурму Вугледара. Розвідка Британії оцінила їхні шанси на успіх

Теги: росія окупанти наступ росіяни

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