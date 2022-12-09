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Скільки українських дітей депортовано до РФ: дані обмудсмена

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки українських дітей депортовано до РФ: дані обмудсмена
фото ілюстративне

Щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується

Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей. Про це заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на брифінгу.

«На сьогодні ми володіємо інформацією про 13 тисяч українських дітей, які були депортовані або переміщені російською владою. І це, на жаль, не остаточна цифра», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щодня кількість депортованих до Росії українських дітей збільшується.

«Нам ще доведеться дізнатися, як мінімум, про десятки тисяч українських дітей, яких вкрала російська влада», – додала Герасимчук.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Нагадаємо, триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області. За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.  І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Теги: Україна окупанти росія війна діти

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