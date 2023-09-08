Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW
Українські війська просуваються на заході Заопрізької області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сили оборони здобувають певних успіхів на Бахмутському та Запорізькому напрямках

7 вересня українські війська продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули успіхи на обох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного  та Вербового на заході Запорізької області.

Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 6 вересня українські війська просунулися на південь від Роботиного та на захід від Вербового. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону на схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і досягли невизначених успіхів у цьому районі. Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували відбивати механізовані українські наступи на лінії Роботине-Вербове.

Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі. Він також стверджував, що українські сили розширили свій контроль уздовж невизначеної частини лівого (південного) берега річки Янчокрак. Цей військовий блогер раніше за інших робив точні заяви про українську наступальну активність у західній Запорізькій області, хоча й раніше поширював навмисно неправдиву інформацію.

Ключові висновки ISW:

  • Війська РФ у ніч із 6 на 7 вересня влаштували ще одну масштабну атаку безпілотниками «Шахед-136/131» на Сумську та Одеську області України.
  • Влада Московської області затримала командувача 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони спеціального призначення за звинуваченням у хабарництві та корупції на тлі атак безпілотників на Москву, що продовжуються і посилюються.
  • Війська РФ продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка – Донецьк та в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених просувань 7 вересня не було.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року.

Раніше розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року. Ймовірність того, що Збройні сили України здійснять прорив російської оборони до кінця року становить 40-50%. Водночас обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять завдання «дуже важким». 

Теги: Запорізька область Бахмут війна контрнаступ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти катують українських військовополонених: шокуюча статистика
Окупанти катують українських військовополонених: шокуюча статистика
Вчора, 18:24
Кримський міст неодноразово зазнавав ударів
Чи була вночі атака на Кримський міст: ЗСУ прокоментували заяви окупантів
2 вересня, 09:24
Окупанти замінували шлях МАГАТЕ до Запорізької АЕС (відео)
Окупанти замінували шлях МАГАТЕ до Запорізької АЕС (відео)
31 серпня, 18:55
Володимир Зеленський з генеральним директороі компанії BAE Systems Чарльзом Вудберном
Світова компанія з виробництва зброї відкриє офіс в Україні – Зеленський (відео)
31 серпня, 11:30
Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку
Битва за Бахмут триває. Що задумав ворог
30 серпня, 13:00
ЗСУ знищили дві ворожі БТР, БМП, десантну машину, самохідний артилерійський комплекс «Гіацинт»
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45
Юрій Павлов народився на Луганщині
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
18 серпня, 12:37
CNN пише, що підрозділи України зазнали великих втрат, що змусило командування відкликати деякі з нихи для перегрупування
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN
8 серпня, 18:46
«Зрозуміло, що всі країни були з власними позиціями і підходами, але як першочерговий план взяли саме нашу формулу»
Саміт в Джидді. Ключові дискусійні питання будуть розв'язані тільки на полі бою
8 серпня, 06:49

Події в Україні

ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW
ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW
Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW
Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW
У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран і погрожував стрибнути униз
У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран і погрожував стрибнути униз
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
Запуск ворожих «Шахедів». Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
Запуск ворожих «Шахедів». Повітряні сили попередили про загрозу нічної атаки
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна
США оголосили новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
36K
Цукерки «Бім-Бом» для окупантів. Хто годує і одягає військовополонених
31K
У французьких виробників істерика через курятину з України
20K
За кордоном стає все більше українських чоловіків: результати дослідження
20K
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
12K
Як Кремль промиває мізки жителям окупованих територій: британська розвідка розкрила деталі

Новини

Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11
Вибухи в Україні, Велика Британія заборонить ПВК «Вагнер»: головне за ніч
6 вересня, 07:00
Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
5 вересня, 22:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту