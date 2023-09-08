ЗСУ проривають оборону росіян на гарячих напрямках фронту – ISW

Сили оборони здобувають певних успіхів на Бахмутському та Запорізькому напрямках

7 вересня українські війська продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули успіхи на обох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.

Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що 6 вересня українські війська просунулися на південь від Роботиного та на захід від Вербового. Російський військовий блогер стверджував, що українські війська намагалися прорвати російську оборону на схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова) і досягли невизначених успіхів у цьому районі. Російські джерела стверджували, що російські сили продовжували відбивати механізовані українські наступи на лінії Роботине-Вербове.

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Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі. Він також стверджував, що українські сили розширили свій контроль уздовж невизначеної частини лівого (південного) берега річки Янчокрак. Цей військовий блогер раніше за інших робив точні заяви про українську наступальну активність у західній Запорізькій області, хоча й раніше поширював навмисно неправдиву інформацію.

Ключові висновки ISW:

Війська РФ у ніч із 6 на 7 вересня влаштували ще одну масштабну атаку безпілотниками «Шахед-136/131» на Сумську та Одеську області України.

Влада Московської області затримала командувача 1-ї армії протиповітряної та протиракетної оборони спеціального призначення за звинуваченням у хабарництві та корупції на тлі атак безпілотників на Москву, що продовжуються і посилюються.

Війська РФ продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка – Донецьк та в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених просувань 7 вересня не було.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року.

Раніше розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року. Ймовірність того, що Збройні сили України здійснять прорив російської оборони до кінця року становить 40-50%. Водночас обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять завдання «дуже важким».