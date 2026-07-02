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Нічна атака на Київщину: влада повідомила про стан постраждалих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на Київщину: влада повідомила про стан постраждалих
Постраждалі перебувають під наглядом лікарів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

«На жаль, унаслідок чергової масованої комбінованої атаки ворога на Київщину маємо постраждалих. У Бучанському районі поранення отримали троє чоловіків», – йдеться у повідомленні.

Калашник зазначив, що двоє постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів. Вони перебувають під наглядом лікарів та отримують усю необхідну медичну допомогу.

«Ще один чоловік отримав різані рани обличчя. Всю необхідну допомогу йому надали на місці», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

Як повідомлялося, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

До слова, РФ застосувала понад 50 ракет та понад 70 реактивних БпЛА проти України уночі. Основний напрямок удару – Київ.

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Теги: Київщина війна

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