Масований удар по Україні. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака
Основний напрямок удару – Київ
У ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:
- чотири протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»;
- 24 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;
- 34 крилаті ракети Х-101;
- вісім крилатих ракет Калібр;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 496 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:
- чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;
- 32 крилаті ракети Х-101;
- вісім крилатих ракет «Калібр»;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 476 ворожих БпЛА різних типів.
За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.
Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.
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