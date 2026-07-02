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Масований удар по Україні. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований удар по Україні. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака
Росія вдарила дронами та ракетами по Києву
фото: ДСНС Києва

Основний напрямок удару – Київ

У ніч на 2 липня РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що основний напрямок удару – Київ. Особливість масованої атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

Авіаційні втрати ворога станом на 2 липня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 2 липня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

  • чотири протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»;
  • 24 балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;
  • 34 крилаті ракети Х-101;
  • вісім крилатих ракет Калібр;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 496 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія».

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

  • чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/С-400;
  • 32 крилаті ракети Х-101;
  • вісім крилатих ракет «Калібр»;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 476 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Зокрема, виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у декількох районах міста. Рятувальники показали наслідки.

Також унаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київщину троє чоловіків отримали поранення. Двоє постраждалих госпіталізовані до медичних закладів.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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