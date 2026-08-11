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Окупована частина Запоріжжя залишилася без світла

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Окупована частина Запоріжжя залишилася без світла
Ситуація зі світлом на ТОТ Запоріжжя різко погіршилася
фото: vechirniy.kyiv.ua (ілюстративне)

Масштаб пошкоджень виявився значно серйознішим, а для відновлення електропостачання знадобилася заміна обладнання

На тимчасово окупованій території Запорізької області виникли серйозні проблеми з електропостачанням. Ключові вузли енергетичної інфраструктури були знищені, а переважна більшість абонентів залишилася без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію.

За даними МВА, окупаційні джерела повідомили, що масштаби пошкоджень інфраструктури виявилися значно серйознішими. «За повідомленнями окупаційних джерел, масштаб пошкоджень інфраструктури виявився значно серйознішим - удари знищили ключові вузли електропостачання на тимчасово окупованих територіях. Найбільше від таких ситуацій страждають мешканці окупованих громад, які залишаються без електроенергії та змушені жити в умовах постійної нестабільності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для повноцінного відновлення електропостачання недостатньо лише провести ремонтні роботи. Пошкоджене обладнання необхідно замінити, що потребуватиме додаткового часу.

Наразі вдалося забезпечити лише часткове підключення електроенергії. Водночас переважна більшість абонентів на тимчасово окупованій території Запорізької області залишилася без світла.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 11 серпня атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів частково знеструмлені Сумська, Харківська, Запорізька, Чернігівська та Херсонська області. Найскладніша ситуація зі світлом склалася на Одещині.

За даними Міністерства енергетики, після російських атак енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи та поступово повертають електропостачання споживачам.

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Теги: Запоріжжя Запорізька область росія окупанти енергетика

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