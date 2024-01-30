Україна завтра може отримати високоточні бомби Glsdb – Politico

Стокілограмова бомба Glsdb може завдавати удари на відстані до 150 км

Politico зазначає, що американська армія контролювала випробування нової високоточної бомби перед тим, як відправити її до України

У середу 31 січня Україна може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності Glsdb. Про це повідомило видання Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання з посиланням на джерела зазначило, що Пентагон успішно випробував нову бомбу, якої немає на озброєнні навіть у США. За словами американського чиновника, боєприпас стане «значним потенціалом для України».

«Це дає їм (українським військовим – «Главком») глибший ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнює їхній арсенал далекобійного вогню», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Джерело зауважило, що американська армія контролювала випробування нової високоточної бомби перед тим, як дати дозвіл на відправлення до України.

Понад 100 кг бомба Glsdb спільно розроблена компаніями Boeing і Saab. Боєприпас прикріплюється до ракетного двигуна і випускається з різних наземних пускових установок. В арсеналі США є подібна версія бомби, проте вона запускається з повітря.

Зброя може завдавати удари на відстані до 150 км. Також вона має крила, що розкриваються після запуску. Для наведення на ціль боєприпас використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.

Нагадаємо,

До слова, Україна може отримати ЗРК С-400 російського виробництва, якщо Туреччина погодиться на пропозицію США.